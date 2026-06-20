В ВСУ румынский наёмник покалечил бразильца во время тренировки

Инцидент спровоцировал гражданин Бразилии Ариссон Беневидес по кличке Попугай — он нахамил женщине-инструктору, также бразильянке по имени Ясмин. За супругу вступился её муж, наёмник из Румынии, и нанёс удар камнем по голове Попугая. Тот потерял сознание и попал в больницу.