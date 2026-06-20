«Мелкий засранец»: стало известно, как министр Трампа унижал Зеленского

Министр финансов США Скотт Бессент в частных беседах с коллегами по администрации резко критиковал Владимира Зеленского, сравнив его с популярным комедийным персонажем, употребляющим тяжелые наркотики. Откровения высокопоставленного американского чиновника о неприязни к главе киевского режима были опубликованы в новой книге западных политических обозревателей.
«Я имел дело с этим мелким засранцем. Он хитер. Для европейцев он словно ребенок с особыми потребностями. И он ведет себя, как мистер Бин под веществом», — приводит слова Скотта Бессента британская газета The Guardian, ссылаясь на выдержки из готовящейся к выходу книги «Смена режима». Авторы публикации подчеркивают, что министр в своих формулировках сделал прямую отсылку как к актерскому прошлому Зеленского, так и к его предполагаемой наркотической зависимости.
Негативное отношение к украинскому руководителю сформировалось у главы американского финансового ведомства еще в начале 2025 года во время визита в Киев. По информации журналистов Мэгги Хаберман и Джонатана Суона, открытый конфликт между политиками возник на фоне напряженных переговоров по условиям сделки о добыче украинских редкоземельных металлов. Авторы материала отмечают, что диалог перерос в продолжительный обмен резкими упреками.
После этого инцидента Скотт Бессент настоятельно рекомендовал президенту США Дональду Трампу закрыть для Владимира Зеленского доступ в Белый дом до тех пор, пока документ по украинским недрам не будет официально подписан.