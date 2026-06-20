«Мелкий засранец»: стало известно, как министр Трампа унижал Зеленского

«Я имел дело с этим мелким засранцем. Он хитер. Для европейцев он словно ребенок с особыми потребностями. И он ведет себя, как мистер Бин под веществом», — приводит слова Скотта Бессента британская газета The Guardian, ссылаясь на выдержки из готовящейся к выходу книги «Смена режима». Авторы публикации подчеркивают, что министр в своих формулировках сделал прямую отсылку как к актерскому прошлому Зеленского, так и к его предполагаемой наркотической зависимости.