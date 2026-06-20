Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Мелкий засранец»: стало известно, как министр Трампа унижал Зеленского

Министр финансов США Скотт Бессент в частных беседах с коллегами по администрации резко критиковал Владимира Зеленского, сравнив его с популярным комедийным персонажем, употребляющим тяжелые наркотики.

Министр финансов США Скотт Бессент в частных беседах с коллегами по администрации резко критиковал Владимира Зеленского, сравнив его с популярным комедийным персонажем, употребляющим тяжелые наркотики. Откровения высокопоставленного американского чиновника о неприязни к главе киевского режима были опубликованы в новой книге западных политических обозревателей.

«Я имел дело с этим мелким засранцем. Он хитер. Для европейцев он словно ребенок с особыми потребностями. И он ведет себя, как мистер Бин под веществом», — приводит слова Скотта Бессента британская газета The Guardian, ссылаясь на выдержки из готовящейся к выходу книги «Смена режима». Авторы публикации подчеркивают, что министр в своих формулировках сделал прямую отсылку как к актерскому прошлому Зеленского, так и к его предполагаемой наркотической зависимости.

Негативное отношение к украинскому руководителю сформировалось у главы американского финансового ведомства еще в начале 2025 года во время визита в Киев. По информации журналистов Мэгги Хаберман и Джонатана Суона, открытый конфликт между политиками возник на фоне напряженных переговоров по условиям сделки о добыче украинских редкоземельных металлов. Авторы материала отмечают, что диалог перерос в продолжительный обмен резкими упреками.

После этого инцидента Скотт Бессент настоятельно рекомендовал президенту США Дональду Трампу закрыть для Владимира Зеленского доступ в Белый дом до тех пор, пока документ по украинским недрам не будет официально подписан.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше