Авторы книги о Трампе узнали о совете Бессента не принимать Зеленского

Министр финансов США Скотт Бессент советовал президенту Дональду Трампу не принимать украинского президента Владимира Зеленского в Овальном кабинете Белого дома в феврале 2025 года, когда между ними произошла перепалка. Это утверждается в новой книге журналистов The New York Times Мэгги Хаберман и Джонатана Свона «Смена режима: Внутри имперского президентства Дональда Трампа», пишет The Guardian.
По сведениям журналистов, министр называл украинского лидера «мистером Бином под кайфом».
Первая встреча лидеров Украины и США в Белом доме в феврале 2025 года переросла в перепалку. Зеленский тогда заявил, что сделки об ископаемых недостаточно для безопасности Украины. В ответ на это Трамп повысил голос и заявил, что Киев сейчас не в лучшем положении. Украинского президента в итоге обвинили в неуважении и заявили, что у него «нет карт». «Вы должны быть более благодарны, потому что, позвольте сказать, у вас нет козырей на руках», — заявил глава Белого дома, добавив, что Зеленский «играет с третьей мировой войной».
В итоге украинский лидер досрочно покинул Белый дом, пресс-конференцию и церемонию подписания соглашения с США по редкоземельным металлам отменили. Позже он рассказывал, что британский король Карл III помог наладить их отношения с Трампом после ссоры в Вашингтоне.
По словам журналистов, несколько помощников Трампа были обеспокоены возможностью конфликта, когда Зеленский приехал в Вашингтон для заключения сделки по украинским природным ресурсам, разработанной Бессентом.
Тогдашний советник американского лидера по национальной безопасности Майк Уолц пытался безуспешно донести, что «Зеленскому следует прийти в костюме», а глава Минфина «настоятельно рекомендовал Трампу даже не пускать Зеленского в Белый дом» до заключения сделки, пишут Хаберман и Свон в книге.
«С этим мелким ублюдком я уже имел дело», — говорил министр своим подчиненным об украинском лидере, как утверждают авторы книги. «Он хитрый. Он словно ребенок с особыми потребностями для европейцев. И он ведет себя как мистер Бин под кайфом», — пересказывают журналисты слова Бессента в книге.
Еще до провальной встречи в Овальном кабинете глава Минфина посетил Киев, чтобы уговорить Зеленского подписать соглашение, но безуспешно, пишут журналисты.
«В течение 45 минут мужчины ругали друг друга», — описывают Свон и Хаберман разговор Бессента и Зеленского. Бессент проработал министром всего несколько дней, «а уже поругался с лидером страны, находящейся в разгаре войны», добавляют авторы. «Наконец, он посмотрел на Зеленского и сказал: “Что, черт возьми, ты хочешь делать?”, — пересказывают они.
Переговоры о ресурсах зашли в тупик, пока Бессент спорил с министром торговли Говардом Лютником по поводу формулировок сделки. В конце концов, по словам Хаберман и Свона, Трамп попросил жену вице-президента Джей Ди Вэнса Ушу, выпускницу Йельской школы права (Йельский университет признан нежелательной организацией в России и запрещен), проверить поправки Украины к соглашению. Она сочла документ «ужасным».
После перепалки в Белом доме Бессент заявил Bloomberg, что Зеленский допустил «один из величайших дипломатических промахов». «Я был шокирован тем, что президент Зеленский пришел в Овальный кабинет, вел себя таким образом, разговаривал с президентом, разговаривал с вице-президентом, но, что еще важнее, проявил такое неуважение к американскому народу», — сказал он тогда.
Весной того же года Бессент в интервью Такеру Карлсону на вопрос, считает ли он, что украинский лидер вел себя высокомерно в Белом доме с учетом «крайне шаткого положения», ответил: «Он [Зеленский] был артистом, своего рода водевилем, и он был обычным человеком, попавшим в трудное время, оказался на высоте, проявил героизм». Он добавил, что украинский лидер получает не самые лучшие советы от своего окружения.
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