Авторы книги о Трампе узнали о совете Бессента не принимать Зеленского

Первая встреча лидеров Украины и США в Белом доме в феврале 2025 года переросла в перепалку. Зеленский тогда заявил, что сделки об ископаемых недостаточно для безопасности Украины. В ответ на это Трамп повысил голос и заявил, что Киев сейчас не в лучшем положении. Украинского президента в итоге обвинили в неуважении и заявили, что у него «нет карт». «Вы должны быть более благодарны, потому что, позвольте сказать, у вас нет козырей на руках», — заявил глава Белого дома, добавив, что Зеленский «играет с третьей мировой войной».