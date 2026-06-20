И в ситуации, когда американо-иранское замирение включает скорее режим ожидания стабильности и сохраняет риск нового обострения и перекрытия Ормуза, Украина окончательно выглядит «чемоданом без ручки». Нести тяжело и неудобно, а бросить нельзя по причине извращенного понимания ситуации. Ведь Еврозона и так едва дышит с 0,8 процента роста. И пусть Брюссель уговаривает союзников, что помощь Украине просто укрепит западные позиции в переговорах с Москвой на пути к «миру через силу». Идет лихорадочный поиск вариантов сохранения лица, главное — лица, с которым Россия могла бы начать открытый диалог без навязчивых идеологических вводных.