Проукраинская бравада напоказ

Даже Дональд Трамп ныне подписался вместе со всеми. Ему явно надо было «купить» поддержку «союзников завершения» иранского кризиса.
Но вот, как стало известно, внутри большого западного сейшена звучали совсем другие интонации — усталости и разочарования. Это почувствовали приглашенные лидеры стран третьего мира, к которому вынужденно апеллировал Запад в надежде найти дополнительный выход из нарастающего глобального кризиса — долгового, энергетического, технологического.
И в ситуации, когда американо-иранское замирение включает скорее режим ожидания стабильности и сохраняет риск нового обострения и перекрытия Ормуза, Украина окончательно выглядит «чемоданом без ручки». Нести тяжело и неудобно, а бросить нельзя по причине извращенного понимания ситуации. Ведь Еврозона и так едва дышит с 0,8 процента роста. И пусть Брюссель уговаривает союзников, что помощь Украине просто укрепит западные позиции в переговорах с Москвой на пути к «миру через силу». Идет лихорадочный поиск вариантов сохранения лица, главное — лица, с которым Россия могла бы начать открытый диалог без навязчивых идеологических вводных.