За шесть часов над Россией сбили 24 беспилотника

За шесть часов силы ПВО уничтожили над российскими регионами 24 беспилотника самолетного типа, сообщило Минобороны.
В период с 14:00 до 20:00 мск дроны перехватили над территориями Белгородской, Брянской и Курской областей, а также над Крымом, Краснодарским краем и акваториями Азовского и Черного морей.
За этот период ограничения на полеты действовали в аэропортах Нижнего Новгорода, Тюмени, Сочи и Краснодара. На момент подготовки материала ограничения действуют только в Краснодаре.
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