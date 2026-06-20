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За шесть часов над Россией сбили 24 беспилотника

За шесть часов силы ПВО уничтожили над российскими регионами 24 беспилотника самолетного типа, сообщило Минобороны.

Источник: РБК

За шесть часов силы ПВО уничтожили над российскими регионами 24 беспилотника самолетного типа, сообщило Минобороны.

В период с 14:00 до 20:00 мск дроны перехватили над территориями Белгородской, Брянской и Курской областей, а также над Крымом, Краснодарским краем и акваториями Азовского и Черного морей.

За этот период ограничения на полеты действовали в аэропортах Нижнего Новгорода, Тюмени, Сочи и Краснодара. На момент подготовки материала ограничения действуют только в Краснодаре.

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