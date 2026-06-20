Ющенко вслед за Кучмой отказался от польского ордена Белого орла

От различных наград также отказались ряд других украинских политических деятелей. Так, посол Украины в Польше Василий Боднар отказался от Кавалерского креста ордена Заслуг Республики Польша, а глава МИД Украины Андрей Сибига — от высокой государственной награды — Командорского креста со звездой ордена «За заслуги перед Польшей». Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов отказался от Золотого офицерского креста ордена «За заслуги перед Польшей». Все они связали свои действия с решением Навроцкого.