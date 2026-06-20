Ющенко вслед за Кучмой отказался от польского ордена Белого орла

Бывший президент Украины Виктор Ющенко (2005—2010) отказался от польского ордена Белого орла в знак несогласия с лишением нынешнего главы государства Владимира Зеленского этой награды. Об этом сообщила пресс-секретарь политика Ирина Ванникова в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).
Эта награда, как говорится в публикации, была вручена не только конкретному человеку, но и «стала знаком уважения к украинскому народу».
«Именно поэтому любые попытки пересмотреть это решение сегодня выходят далеко за пределы отношения к одному политику», — сказано в заявлении.
Ванникова напомнила, как в 2009 году Ющенко и тогдашний президент Польши Лех Качиньский участвовали в мероприятиях памяти погибших поляков в Гуте Пеняцкой (ныне — Львовская область) в годы Второй мировой войны. Тогда, по ее словам, Ющенко и Качиньский сознательно избрали путь примирения стран.
Ранее от польского ордена Белого орла отказался бывший президент Украины Леонид Кучма (1994—2005). Он назвал решение президента Польши Кароля Навроцкого недружественным. «Сегодня у меня нет другого выбора, кроме как отказаться от высшего польского ордена», — написал Кучма.
От различных наград также отказались ряд других украинских политических деятелей. Так, посол Украины в Польше Василий Боднар отказался от Кавалерского креста ордена Заслуг Республики Польша, а глава МИД Украины Андрей Сибига — от высокой государственной награды — Командорского креста со звездой ордена «За заслуги перед Польшей». Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов отказался от Золотого офицерского креста ордена «За заслуги перед Польшей». Все они связали свои действия с решением Навроцкого.
19 июня Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого орла из‑за присвоения имени «Героев УПА» (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в России) одному из подразделений ВСУ. Позже он объяснил, что украинский лидер своим поступком превысил «болевой порог» Польши. В годы Второй мировой войны подразделения ОУН-УПА массово убивали этнических поляков на Волыни, власти Польши признали эти события геноцидом.
Сам Зеленский 20 июня сообщил, что вернул орден Белого орла в Польшу по почте. Пунктом назначения он указал канцелярию Навроцкого.
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