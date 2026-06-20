«Мистер Бин под крэком»: Глава Минфина США придумал для «мелкого засранца» Зеленского едкое прозвище

По данным авторов, у Бессента осталось крайне негативное впечатление от общения с украинским лидером во время переговоров о сделке по редкоземельным металлам в начале прошлого года. Министр рекомендовал президенту Дональду Трампу не впускать Зеленского в Белый дом до подписания документа, и в частных разговорах называл его «хитрым» и «ребёнком с особыми потребностями» в восприятии европейцев.