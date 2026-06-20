Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский рассказал, как Белоруссии избежать «самых опасных последствий»

Зеленский призвал Минск демонтировать ретрансляторы в Гомельской и Брестской областях, которые, по его словам, помогают в нанесении ударов дронами по Украине. Накануне он дал Лукашенко на это неделю.

Источник: РБК

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что на украинско-белорусской границе установлены ретрансляторы, которые помогают наносить удары дронами по украинской территории. Пост он опубликовал в своем телеграм-канале.

По его словам, они находятся в Гомельской и Брестской областях. «Именно благодаря этому оборудованию наносились удары по Житомирской, Ровенской, Волынской областям», — написал Зеленский.

Он подчеркнул, что настало время для Минска «демонтировать это оборудование». Киев неоднократно подавал сигналы, что вовлечение Белоруссии в конфликт может иметь для нее «самые опасные последствия», добавил Зеленский. Он призвал Минск «делать то, о чем говорит ее фактическое руководство по неофициальным каналам», чтобы Киев видел, «что Белоруссия действительно против» этого конфликта.

Накануне Зеленский во время встречи с лидером Гондураса Насри Асфурой заявлял, что президент Белоруссии должен «убрать» некую технику, «корректирующую огонь» по Украине. По его мнению, для этого будет достаточно одной недели, иначе это сделают ВСУ.

Ранее на этой неделе Лукашенко называл границу с Украиной «пылающей как никогда» и призвал военных поддерживать там усиленный режим.

В конце мая Лукашенко выражал готовность встретиться с Зеленским в любой точке Украины или Белоруссии для обсуждения проблемы двусторонних отношений. Президент Белоруссии в очередной раз подчеркнул, что Минск не намерен втягиваться в военные действия с Украиной, если в отношении республики нет агрессии.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

Узнать больше по теме
Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше