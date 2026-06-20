Зеленский рассказал, как Белоруссии избежать «самых опасных последствий»

Он подчеркнул, что настало время для Минска «демонтировать это оборудование». Киев неоднократно подавал сигналы, что вовлечение Белоруссии в конфликт может иметь для нее «самые опасные последствия», добавил Зеленский. Он призвал Минск «делать то, о чем говорит ее фактическое руководство по неофициальным каналам», чтобы Киев видел, «что Белоруссия действительно против» этого конфликта.