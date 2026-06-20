Сальдо пресек слухи вокруг прекращения сообщения с Крымом

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо официально опроверг распространяемые слухи о подготовке к прекращению транспортного сообщения между регионом и полуостровом Крым. Глава региона назвал информацию о закрытии границ и подготовке эвакуации целенаправленным информационным вбросом со стороны украинских спецслужб.
«Очередная волна фейков от украинских ЦИПсО разгоняется через соцсети, мессенджеры и анонимные каналы. На этот раз распространяются ролики о якобы подготовке “эвакуационных автобусов”, скором закрытии границ с Крымом, перекрытии движения и других чрезвычайных мерах», — написал Владимир Сальдо в своем аккаунте на платформе «Макс».
По словам губернатора, подобные психологические атаки регулярно организуются Центром информационно-психологических операций ВСУ с единственной целью — спровоцировать панику среди мирного населения. Глава региона подчеркнул, что текущая ситуация находится под полным контролем властей, а все достоверные решения оперативных служб доводятся до граждан исключительно через официальные государственные источники.