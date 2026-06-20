Сальдо раскрыл, как украинские ЦИПсО пугают жителей Херсонщины липовыми видео

Ранее в Херсонской области перед судом предстали трое местных жителей, обвиняемых в покушении на губернатора Владимира Сальдо. Двое из них ранее служили в ВСУ, третий — предприниматель, оказывавший юридические услуги. По данным прокуратуры, фигурантам поручили совершить акт международного терроризма: для убийства главы региона изготовили самодельное взрывное устройство из огнетушителя, начинённое металлическими шариками, гайками и болтами. В результате взрыва погибли два человека. Все подсудимые полностью признали вину.