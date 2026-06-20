CNN объяснил «безумную спешку» Трампа подписать соглашение с Ираном

В последующие недели члены команды Трампа по национальной безопасности встречались почти каждый день, чтобы обсудить сделку. Многие опасались, что Тегеран не выполнит свою часть соглашения, заявили чиновники. Директор ЦРУ Джон Рэтклифф и министр обороны Пит Хегсет были одними из тех, кто был «наиболее пессимистично настроен» относительно того, выполнят ли иранцы свои обязательства в отношении своей ядерной программы, даже если они согласятся на переговоры, рассказал один из собеседников. Однако, по их словам, почти каждый в команде главы Белого дома, включая госсекретаря Марко Рубио, вице-президента Джей Ди Вэнса, посланника Трампа Стива Уиткоффа и зятя Джареда Кушнера, так или иначе выражал серьезные опасения по этому поводу. В конечном итоге они пришли к консенсусу.