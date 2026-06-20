CNN объяснил «безумную спешку» Трампа подписать соглашение с Ираном

Подписанный с Ираном меморандум о взаимопонимании стал облегчением для президента США Дональда Трампа после нескольких месяцев войны, поскольку советники предупреждали о сокращении мировых запасов нефти, а предстоящие промежуточные выборы в конгресс, которые пройдут в ноябре, вызвали сильное беспокойство среди республиканцев, указывает телеканал, сообщает CNN.
По данным телеканала, в ходе совещания в Белом доме в начале июня Трамп и его помощники решили добиваться заключения общего соглашения с Ираном о восстановлении судоходства в Ормузском проливе и общих принципах урегулирования ядерного вопроса.
Многие высокопоставленные чиновники Белого дома уже давно настаивали на выходе из кризиса, чтобы защитить республиканцев в преддверии промежуточных выборов и политическое наследие президента, указывает CNN. В частности, министр финансов Скотт Бессент разделял опасения по поводу экономических последствий войны, а министр энергетики Крис Райт боялся последствий для мировой энергетической отрасли, рассказали чиновники. «Все признавали, что, если это продолжится, ситуация только ухудшится», — сказал один из собеседников.
В конечном итоге команда республиканца решила заключить предварительное соглашение о прекращении войны и пересмотреть текущее положение дел уже в течение 60-дневного периода технических переговоров, сообщает канал.
В последующие недели члены команды Трампа по национальной безопасности встречались почти каждый день, чтобы обсудить сделку. Многие опасались, что Тегеран не выполнит свою часть соглашения, заявили чиновники. Директор ЦРУ Джон Рэтклифф и министр обороны Пит Хегсет были одними из тех, кто был «наиболее пессимистично настроен» относительно того, выполнят ли иранцы свои обязательства в отношении своей ядерной программы, даже если они согласятся на переговоры, рассказал один из собеседников. Однако, по их словам, почти каждый в команде главы Белого дома, включая госсекретаря Марко Рубио, вице-президента Джей Ди Вэнса, посланника Трампа Стива Уиткоффа и зятя Джареда Кушнера, так или иначе выражал серьезные опасения по этому поводу. В конечном итоге они пришли к консенсусу.
Как отмечает CNN, у Трампа и Вэнса есть все основания приступить к следующему этапу соглашения, который призван закрепить обязательства Тегерана по ограничению ядерной программы. Оба подверглись резкой критике даже со стороны своих сторонников, которые расценивают сделку как капитуляцию, предлагающую уступки иранцам, но не дающую ничего взамен.
Трамп, однако, настаивает на том, что именно военное превосходство США привело Иран к переговорам. «Мы пошли навстречу не из отчаяния — это сделал Иран. Им конец!» — написал он в Truth Social в пятницу.
Тем не менее на этой неделе президент признал, что к подписанию документа его подтолкнули экономические причины. И он не хочет, чтобы его сравнивали с президентом Гербертом Гувером, который руководил страной во время обвала фондового рынка, положившего начало Великой депрессии.
На этой неделе США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, который должен запустить переговоры об окончательном мирном соглашении. Трамп в этот момент находился в Версале, куда его после завершения саммита G7 пригласил президент Франции Эмманюэль Макрон.
Документ получил название «Исламабадский меморандум» — в честь столицы Пакистана, который был посредником между двумя странами. Документ состоит из 14 пунктов, включая немедленное и окончательное прекращение военных действий на всех фронтах, включая Ливан, начало переговоров об итоговом соглашении, отмену военно-морской блокады и других ограничений в отношении Ирана.
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