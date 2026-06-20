Два экс-президента Украины отказались от польского ордена

«Третий президент Украины Виктор Ющенко принял решение отказаться от польского ордена Белого Орла в знак несогласия пересмотреть решение о награждении Владимира Зеленского», — сообщила его пресс-секретарь Ирина Ванникова в Facebook*.
«Бывший президент Украины Леонид Кучма отказался от польского ордена Белого орла, которым его наградили в 1997 году», — передает украинский «24 канал» со ссылкой на его пресс-секретаря Дарью Олифер.
В пятницу президент Польши Кароль Навроцкий объявил о лишении Владимира Зеленского этой польской государственной награды в связи с героизацией на Украине главарей УПА**.
Позже министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*** и украинский посол в Варшаве Василий Бондар также приняли решение отказаться от польских госнаград.
В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН**-УПА** Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование «Имени героев УПА**» отдельному центру специальных операций «Север» сил специальных операций ВСУ. После этого президент Польши инициировал рассмотрение вопроса о лишении Зеленского ордена Белого Орла, которым того в 2023 году наградил предыдущий глава государства Анджей Дуда.
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