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Два экс-президента Украины отказались от польского ордена

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Экс-президенты Украины Виктор Ющенко и Леонид Кучма вслед за некоторыми украинскими чиновниками решили отказаться от польского ордена Белого орла.

Источник: © РИА Новости

«Третий президент Украины Виктор Ющенко принял решение отказаться от польского ордена Белого Орла в знак несогласия пересмотреть решение о награждении Владимира Зеленского», — сообщила его пресс-секретарь Ирина Ванникова в Facebook*.

«Бывший президент Украины Леонид Кучма отказался от польского ордена Белого орла, которым его наградили в 1997 году», — передает украинский «24 канал» со ссылкой на его пресс-секретаря Дарью Олифер.

В пятницу президент Польши Кароль Навроцкий объявил о лишении Владимира Зеленского этой польской государственной награды в связи с героизацией на Украине главарей УПА**.

Позже министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*** и украинский посол в Варшаве Василий Бондар также приняли решение отказаться от польских госнаград.

В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН**-УПА** Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование «Имени героев УПА**» отдельному центру специальных операций «Север» сил специальных операций ВСУ. После этого президент Польши инициировал рассмотрение вопроса о лишении Зеленского ордена Белого Орла, которым того в 2023 году наградил предыдущий глава государства Анджей Дуда.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

** Запрещенные в России террористические организации.

*** Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.

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