Иран пригрозил США остановить поток энергоресурсов на Ближнем Востоке

«США лучше понимают язык экономики и анализа затрат и выгод. Если соглашение останется только на бумаге, поток энергоресурсов на Ближнем Востоке будет остановлен. Наши переговорщики не успокоятся, пока не будут полностью выполнены все обязательства, а права нашей нации — соблюдены», — написал Мохбер на своей странице в соцсети.