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Индия сообщила о проходе трех своих танкеров через Ормузский пролив

Три танкера с сырой нефтью под индийским флагом Desh Vaibhav, Desh Vibhor и Sanmar Herald успешно прошли через Ормузский пролив и направляются в Индию. Об этом сообщил министр портов, судоходства и водных путей Индии Сарбананда Соновал. Ранее Иран заявил о закрытии Ормузского пролива.

Три танкера с сырой нефтью под индийским флагом Desh Vaibhav, Desh Vibhor и Sanmar Herald успешно прошли через Ормузский пролив и направляются в Индию. Об этом сообщил министр портов, судоходства и водных путей Индии Сарбананда Соновал. Ранее Иран заявил о закрытии Ормузского пролива.

Танкеры перевозят суммарно 8,6 тыс. т груза, на них находятся 94 индийских моряка, написал господин Соновал в соцсети Х.

20 июня власти Ирана объявили о запрете на проход судов через Ормузский пролив в ответ на удары израильской армии по Ливану. В Центральном командовании армии США (CENTCOM) в свою очередь заявили, что движение судов продолжается в обычном режиме.

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