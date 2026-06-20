Иран объявил о повторном закрытии Ормузского пролива в ответ на удары по Ливану

Очная встреча делегаций Вашингтона и Тегерана должна была состояться в Швейцарии 19 июня, однако за несколько часов до нее ЦАХАЛ нанес новые удары по объектам шиитского движения «Хезболла» на юге Ливана. А перед этим премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна не собирается выводить войска с занимаемых ими южных приграничных районов Ливана, чтобы сохранить «зону безопасности» для «восстановления безопасности и процветания в северных районах [Израиля]».