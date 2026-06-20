Уже второй экс-президент Украины сам отказался от польского ордена Белого орла

Конфликт разгорелся после того, как Зеленский назвал подразделение ВСУ в честь УПА*. Президент Польши Кароль Навроцкий лишил его ордена Белого орла и потребовал переименования. Киев ответил отказом, а Варшава сочла это провокацией. В ответ несколько украинских чиновников вернули награды, в том числе глава МИД Андрей Сибига, глава офиса Зеленского Кирилл Буданов** и посол в Польше Василий Боднар и Кучма.