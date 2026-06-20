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Уже второй экс-президент Украины сам отказался от польского ордена Белого орла

Ещё один бывший президент Украины Виктор Ющенко отказался от польского ордена «Белого орла». Вслед за Владимиром Зеленским и Леонидом Кучмой с соответствующим заявлением выступила его пресс-служба.

Источник: Life.ru

«Эта награда была вручена не только конкретному человеку. В первую очередь, она стала знаком уважения к украинскому народу… Именно поэтому любые попытки пересмотреть это решение сегодня выходят за рамки отношения к одному политику. Они неизбежно затрагивают миллионы украинцев», — говорится в заявлении.

Конфликт разгорелся после того, как Зеленский назвал подразделение ВСУ в честь УПА*. Президент Польши Кароль Навроцкий лишил его ордена Белого орла и потребовал переименования. Киев ответил отказом, а Варшава сочла это провокацией. В ответ несколько украинских чиновников вернули награды, в том числе глава МИД Андрей Сибига, глава офиса Зеленского Кирилл Буданов** и посол в Польше Василий Боднар и Кучма.

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*Организация признана экстремистской и запрещена в России.

**Включён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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