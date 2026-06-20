Зеленский в очередной раз набросился на Белоруссию из-за дронов и топлива

По его словам, в Гомельской и Брестской областях зафиксированы четыре ретранслятора. Якобы с их помощью наносились удары по Житомирской, Ровенской и Волынской областям, а также по объектам энергетики и железнодорожным узлам. Зеленский заявил, что у Минска ещё есть возможность демонтировать это оборудование.