По его словам, в Гомельской и Брестской областях зафиксированы четыре ретранслятора. Якобы с их помощью наносились удары по Житомирской, Ровенской и Волынской областям, а также по объектам энергетики и железнодорожным узлам. Зеленский заявил, что у Минска ещё есть возможность демонтировать это оборудование.
Кроме того, киевский режим якобы располагает сведениями о белорусских заводах, снабжающих Россию запчастями для военной техники и топливом. Главарь киевского режима привёл статистику: с января по май текущего года объём поставок бензина из Белоруссии в РФ вырос в 13 раз, а дизельного горючего — втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Такая поддержка, по мнению Зеленского, позволяет Москве легче переносить санкционное давление и отдаляет завершение конфликта. Он добавил, что Киев уже предупредил белорусское руководство о возможных последствиях дальнейшего участия в боевых действиях.
Напомним, ранее Зеленский уже выступал с угрозами в адрес белорусского лидера, заявляя о неких установках вдоль границы, координирующих огонь. Это произошло вскоре после атаки ВСУ на автобус с белорусскими детьми в Брянской области. Александр Лукашенко назвал случившееся открытым фашизмом и заявил, что ждёт ответа от Киева, предупредив: провокации и попытки втянуть республику в конфликт могут обернуться неприятными последствиями.
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