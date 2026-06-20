Ющенко поддержал Зеленского и отказался от польского ордена

Экс-президент Украины Виктор Ющенко отказался от польского ордена «Белого орла». Он заявил, что награда вручается не только конкретному политику, но и всему украинскому народу. Об этом сообщила его пресс-секретарь Ирина Ванникова.
По словам Ющенко, попытки пересмотреть решение о награждении Владимира Зеленского «выходят далеко за рамки отношения к одному человеку». Они «затрагивают миллионы украинцев», которые находятся на фронте.
Экс-президент также напомнил о совместной работе с Лехом Качиньским по историческому примирению. В 2009 году они вместе почтили память польских жертв в Гуте Пеняцкой. По его словам, тогда удалось выстроить честный диалог, основанный на взаимной уважении и желании понять друг друга.
Ющенко добавил, что Польша одной из первых начала помогать Украине после начала конфликта с РФ, и Киев всегда будет за это благодарен. Он добавил, что враждебные шаги Польши «работают только на пользу Кремля».
Ранее от этого же ордена отказался экс-президент Леонид Кучма. Поводом стало решение польского президента Кароля Навроцкого лишить Зеленского «Белого орла» из-за героизации украинских нацистов.