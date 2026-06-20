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ВС США: Иран не контролирует Ормузский пролив

Капитан первого ранга Тим Хокинс, официальный представитель Центрального командования ВС США (CENTCOM), заявил, что Иран не осуществляет контроль над Ормузским проливом.

Источник: Reuters

«Иран не контролирует Ормузский пролив. Движение судов продолжается, и вооруженные силы США отслеживают ситуацию, чтобы так оставалось и впредь», — приводит слова Хокинса журналист Axios Барак Равид.

Ранее командование CENTCOM уже информировало о том, что проход судов через пролив остается беспрепятственным.

В свою очередь, центральный штаб военного командования вооруженных сил Ирана «Хатам аль-Анбия» заявил о намерении закрыть Ормузский пролив для судоходства. Данная мера, по информации иранской стороны, вводится в ответ на продолжение атак Израиля по Ливану, а также на нарушение Соединенными Штатами положения меморандума о взаимопонимании, касающегося прекращения огня на всех фронтах, включая Ливан.

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