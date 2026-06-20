ВС США: Иран не контролирует Ормузский пролив

В свою очередь, центральный штаб военного командования вооруженных сил Ирана «Хатам аль-Анбия» заявил о намерении закрыть Ормузский пролив для судоходства. Данная мера, по информации иранской стороны, вводится в ответ на продолжение атак Израиля по Ливану, а также на нарушение Соединенными Штатами положения меморандума о взаимопонимании, касающегося прекращения огня на всех фронтах, включая Ливан.