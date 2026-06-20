Трамп продолжит охоту на наркокартели и джихадистов после ликвидации главаря венесуэльской мафии

Уэйлс обозначила дальнейшие намерения Вашингтона. По её словам, Соединённые Штаты будут и впредь выявлять и нейтрализовывать любые группировки, у которых есть намерение и возможности замышлять нападения на американцев. В числе угроз она назвала как смертоносные картели, отравляющие миллионы граждан, так и джихадистов.