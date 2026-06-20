Каждый третий американец не исключает распада США, показал опрос

По результатам исследования, лишь 12% респондентов заявили, что уверены в Конгрессе, и только 18% — в федеральном правительстве. Национальные СМИ получили ещё более низкую оценку: им доверяют всего 11% опрошенных. Половина американцев положительно оценивают конституционную форму правления, однако 18% считают, что существующая система изжила себя и в стране рано или поздно появится другая модель. Кроме того, 80% жителей страны полагают, что слишком мало внимания уделяется общественному образованию и изучению демократии.
Опрос проводился с 29 мая по 7 июня онлайн и по телефону среди 3 тысяч взрослых, погрешность — 2 процентных пункта. Ранее опрос Reuters и Ipsos показал, что более трети американцев не исключают распада США в ближайшие 250 лет.
Ранее Life.ru писал, что согласно опросу Фонда «Общественное мнение», деятельность Владимира Путина на посту президента положительно оценивают 76% россиян, доверие ему выражают 74% (16% не доверяют, 12% оценивают работу отрицательно). Деятельность правительства одобряют 50% (31% — негативно), работу Михаила Мишустина — 55% (15% — отрицательно). Рейтинг партий: «Единая Россия» — 37%, ЛДПР — 11%, КПРФ — 8%, «Новые люди» — 6%, «Справедливая Россия» — 2%.
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