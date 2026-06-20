«Ставит мир под угрозу»: Дмитриев прокомментировал скандал с возвратом ордена Белого орла Польше

«Зеленский предпочитает миротворчеству постоянную эскалацию. Этот эскалационный подход неверен и ставит мир под угрозу», — написал он.
Напомним, международный конфликт разгорелся после того, как Зеленский присвоил подразделению ВСУ имя в честь УПА*. Президент Польши Кароль Навроцкий в ответ лишил его ордена Белого орла и потребовал изменить название. Киев ответил отказом, а Варшава сочла это провокацией. Вслед за этим несколько украинских чиновников демонстративно вернули награды, среди них — глава МИД Андрей Сибига, руководитель офиса Зеленского Кирилл Буданов**, посол в Польше Василий Боднар, а также экс-президент Леонид Кучма.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.
*Экстремистская организация, запрещённая в России.
**Включён в список террористов и экстремистов.