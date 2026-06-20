Оператор «Аль-Джазиры» погиб при ударе Израиля по сектору Газа

В октябре 2025 года Израиль и «Хамас» достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Вопросы о разоружении «Хамаса», полном выводе израильских войск из анклава и формировании правительства в Газе отложены на следующий этап переговоров. С начала перемирия Израиль расширил присутствие в анклаве с 53% до 64%. В конце мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал приказ ЦАХАЛу расширить контроль над территорией сектора Газа до 70%.