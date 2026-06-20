Глава Минфина США называл Зеленского «мистером Бином под крэком»

Министр финансов США Скотт Бессент в частных разговорах с представителями вашингтонской администрации описывал Владимира Зеленского как «мистера Бина под крэком», отсылая одновременно к его комедийной карьере и предполагаемой наркозависимости. Об этом говорится в книге «Смена режима» (Regime Change) журналистов Мэгги Хаберман и Джонатана Суона, выдержки из которой приводит британская газета The Guardian.
По данным авторов, у Бессента осталось негативное впечатление от взаимодействия с Зеленским в период заключения соглашения по редкоземельным металлам в начале 2025 года. Тогда министр финансов США рекомендовал президенту Дональду Трампу не впускать Зеленского в Белый дом до подписания документа по недрам.
"Я имел дело с этим мелким засранцем, — заявил Бессент своим коллегам в администрации, согласно выдержкам из книги.
Ранее Зеленский показал, что сделал с отобранным у него польским орденом.