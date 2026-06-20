Глава Минфина США называл Зеленского «мистером Бином под крэком»

Министр финансов США Скотт Бессент в частных разговорах с представителями вашингтонской администрации описывал Владимира Зеленского как «мистера Бина под крэком», отсылая одновременно к его комедийной карьере и предполагаемой наркозависимости. Об этом говорится в книге «Смена режима» (Regime Change) журналистов Мэгги Хаберман и Джонатана Суона, выдержки из которой приводит британская газета The Guardian.