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Глава Минфина США называл Зеленского «мистером Бином под крэком»

Министр финансов США Скотт Бессент в частных разговорах назвал Владимира Зеленского «мистером Бином под крэком». Об этом говорится в книге американских журналистов, выдержки из которой приводит The Guardian.

Источник: Аргументы и факты

Министр финансов США Скотт Бессент в частных разговорах с представителями вашингтонской администрации описывал Владимира Зеленского как «мистера Бина под крэком», отсылая одновременно к его комедийной карьере и предполагаемой наркозависимости. Об этом говорится в книге «Смена режима» (Regime Change) журналистов Мэгги Хаберман и Джонатана Суона, выдержки из которой приводит британская газета The Guardian.

По данным авторов, у Бессента осталось негативное впечатление от взаимодействия с Зеленским в период заключения соглашения по редкоземельным металлам в начале 2025 года. Тогда министр финансов США рекомендовал президенту Дональду Трампу не впускать Зеленского в Белый дом до подписания документа по недрам.

"Я имел дело с этим мелким засранцем, — заявил Бессент своим коллегам в администрации, согласно выдержкам из книги.

Ранее Зеленский показал, что сделал с отобранным у него польским орденом.

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