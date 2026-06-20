Дмитриев: Зеленский предпочитает миротворчеству эскалацию

В конце мая Зеленский участвовал в перезахоронении останков одного из главарей ОУН-УПА* (признана в РФ экстремистской и запрещена) Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Кроме того, он присвоил наименование «Имени героев УПА*» отдельному центру специальных операций «Север» сил специальных операций ВСУ.