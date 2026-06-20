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Дмитриев: Зеленский предпочитает миротворчеству эскалацию

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что Владимир Зеленский предпочитает миротворчеству постоянную эскалацию.

Источник: РИА "Новости"

Так Дмитриев прокомментировал возвращение Зеленским ордена Белого Орла президенту Польши Каролю Навроцкому.

«Зеленский предпочитает миротворчеству постоянную эскалацию. Этот эскалационный подход неверен и ставит мир под угрозу», — написал Дмитриев в соцсети X.

В субботу Зеленский опубликовал фото, на котором видно, что он передает орден посредством «Новой почты». Ранее президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского этой награды за героизацию сотрудничавших с нацистской Германией членов УПА* (экстремистская организация, запрещена в РФ). Орден Белого Орла был вручен Зеленскому в 2023 году предыдущим главой польского государства Анджеем Дудой.

В конце мая Зеленский участвовал в перезахоронении останков одного из главарей ОУН-УПА* (признана в РФ экстремистской и запрещена) Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Кроме того, он присвоил наименование «Имени героев УПА*» отдельному центру специальных операций «Север» сил специальных операций ВСУ.

* Запрещенная в России экстремистская организация.

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