Дмитриев: Зеленский предпочитает миротворчеству эскалацию

Так Дмитриев прокомментировал возвращение Зеленским ордена Белого Орла президенту Польши Каролю Навроцкому.
«Зеленский предпочитает миротворчеству постоянную эскалацию. Этот эскалационный подход неверен и ставит мир под угрозу», — написал Дмитриев в соцсети X.
В субботу Зеленский опубликовал фото, на котором видно, что он передает орден посредством «Новой почты». Ранее президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского этой награды за героизацию сотрудничавших с нацистской Германией членов УПА* (экстремистская организация, запрещена в РФ). Орден Белого Орла был вручен Зеленскому в 2023 году предыдущим главой польского государства Анджеем Дудой.
В конце мая Зеленский участвовал в перезахоронении останков одного из главарей ОУН-УПА* (признана в РФ экстремистской и запрещена) Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Кроме того, он присвоил наименование «Имени героев УПА*» отдельному центру специальных операций «Север» сил специальных операций ВСУ.
* Запрещенная в России экстремистская организация.