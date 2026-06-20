Боуз заявил, что испытания нового британского оружия могут спровоцировать Россию

Кроме того, Лондон намерен до конца года передать Украине 150 тысяч беспилотников, 350 ракет для систем ПВО, а также радиолокационные станции и другое оборудование. Общая стоимость пакета помощи оценивается примерно в 1 млрд долларов. Финансирование осуществляется в том числе за счёт кредита Киеву на 2,26 млрд фунтов стерлингов, о котором Великобритания объявила в 2024 году.