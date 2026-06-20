Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Боуз заявил, что испытания нового британского оружия могут спровоцировать Россию

Ирландский журналист Чей Боуз прокомментировал сообщения об испытаниях Великобританией нового дальнобойного вооружения, которое в будущем может быть передано Украине. В публикации в соцсети X он задался вопросом, не пытается ли Лондон сознательно спровоцировать Россию на ответные действия.

Источник: Life.ru

«Британцы отчаянно пытаются спровоцировать Россию на нанесение удара по ним. Почему?» — написал Боуз.

Ранее стало известно, что Великобритания испытала новое дальнобойное оружие Nightfall, которое планирует передать Украине. Оно способно поражать цели на расстоянии почти 500 км, в течение примерно 10 минут после запуска. Испытания прошли на Гебридских островах. В январе 2026 года Минобороны Британии объявило о проекте.

Кроме того, Лондон намерен до конца года передать Украине 150 тысяч беспилотников, 350 ракет для систем ПВО, а также радиолокационные станции и другое оборудование. Общая стоимость пакета помощи оценивается примерно в 1 млрд долларов. Финансирование осуществляется в том числе за счёт кредита Киеву на 2,26 млрд фунтов стерлингов, о котором Великобритания объявила в 2024 году.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.