Ющенко и Кучма отказались от польского ордена после решения по Зеленскому

Ранее экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник рассказал aif.ru о необычных обрядах, которые, по его словам, проводились во время одной из президентских кампаний Юлии Тимошенко. Комментируя появление на судебном заседании лидера «Батькивщины» Марии Тихой, называющей себя ведьмой-некроманткой, Олейник заявил, что подобные практики в украинской политике появились не сегодня и вспомнил события времен политического союза Виктора Ющенко и Юлии Тимошенко.