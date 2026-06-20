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Ющенко и Кучма отказались от польского ордена после решения по Зеленскому

Бывшие президенты Украины Виктор Ющенко и Леонид Кучма отказались от польского ордена Белого орла. Решение связано с лишением этой награды Владимира Зеленского.

Источник: Аргументы и факты

Бывшие президенты Украины Виктор Ющенко и Леонид Кучма отказались от польского ордена Белого орла. Об этом сообщили их представители.

По словам пресс-секретаря Ющенко Ирины Ванниковой, третий президент Украины принял такое решение в знак несогласия с пересмотром решения о награждении Владимира Зеленского.

О том, что от награды отказался и Леонид Кучма, сообщил украинский телеканал «24 канал» со ссылкой на его пресс-секретаря Дарью Олифер.

Ранее экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник рассказал aif.ru о необычных обрядах, которые, по его словам, проводились во время одной из президентских кампаний Юлии Тимошенко. Комментируя появление на судебном заседании лидера «Батькивщины» Марии Тихой, называющей себя ведьмой-некроманткой, Олейник заявил, что подобные практики в украинской политике появились не сегодня и вспомнил события времен политического союза Виктора Ющенко и Юлии Тимошенко.