США пообещали продолжать бить по наркокартелям в Латинской Америке

«США продолжат выявление и нейтрализацию любых группировок, у которых есть намерения и возможности готовить нападения на американцев — будь то смертоносные картели, отравившие миллионы американцев, или джихадисты», — привела ее слова газета The Washington Post. «Террористам любого рода не позволят укрыться на нашей территории или атаковать нас из-за рубежа», — добавила Уэйлс.