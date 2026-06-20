США пообещали продолжать бить по наркокартелям в Латинской Америке

ВАШИНГТОН, 20 июня. /ТАСС/. Вашингтонская администрация намерена продолжить нанесение ударов по латиноамериканским наркокартелям. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Оливия Уэйлс.
«США продолжат выявление и нейтрализацию любых группировок, у которых есть намерения и возможности готовить нападения на американцев — будь то смертоносные картели, отравившие миллионы американцев, или джихадисты», — привела ее слова газета The Washington Post. «Террористам любого рода не позволят укрыться на нашей территории или атаковать нас из-за рубежа», — добавила Уэйлс.
Как отмечает издание, представитель Белого дома говорила, в частности, о возможности нанесения Вашингтоном новых точечных ударов по действующим в странах Латинской Америки наркокартелям. Власти внесли многие из них в американский список террористических организаций.
Президент США Дональд Трамп 12 июня заявил, что американские силы по его приказу ликвидировали главаря венесуэльской преступной группировки Tren de Aragua Ниньо Герреро. Трамп отметил, что удар был нанесен во взаимодействии с венесуэльской стороной, но не уточнил, где именно.