Фицо намерен использовать любую возможность для беседы с Путиным

Соответствующее заявление он сделал в видеообращении, опубликованном в субботу на его странице в социальной сети Facebook* (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией).
«Не упущу ни одной возможности вести диалог с российским президентом Владимиром Путиным», — заявил Фицо.
Глава словацкого правительства также отметил, что выступает за переговоры и готов обсуждать вопросы с Владимиром Зеленским, даже несмотря на расхождение позиций по ряду тем.
«У Европейского союза есть очень сильные инструменты для того, чтобы позитивно и с уважением к интересам Украины влиять на поведение и решение украинского политического руководства», — добавил Фицо.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.