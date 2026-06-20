Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фицо намерен использовать любую возможность для беседы с Путиным

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что намерен использовать любую возможность для диалога с президентом России Владимиром Путиным.

Источник: AP 2024

Соответствующее заявление он сделал в видеообращении, опубликованном в субботу на его странице в социальной сети Facebook* (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией).

«Не упущу ни одной возможности вести диалог с российским президентом Владимиром Путиным», — заявил Фицо.

Глава словацкого правительства также отметил, что выступает за переговоры и готов обсуждать вопросы с Владимиром Зеленским, даже несмотря на расхождение позиций по ряду тем.

«У Европейского союза есть очень сильные инструменты для того, чтобы позитивно и с уважением к интересам Украины влиять на поведение и решение украинского политического руководства», — добавил Фицо.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

Узнать больше по теме
Словакия: европейское государство с самостоятельной политикой и стратегическим положением
Словакия — государство в Центральной Европе, которое в своей политике сочетает участие в западных союзах с попытками проводить самостоятельный курс. Страна входит в ЕС и НАТО, но в последние годы всё чаще демонстрирует собственный подход к международной повестке.
Читать дальше