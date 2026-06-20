Трамп допустил введение США платы за проход через Ормузский пролив

Проход судов через Ормузский пролив будет бесплатным в течение 60-дневного периода переговоров с Ираном и после него, заявил президент США Дональд Трамп. При этом он допустил, что США могут сами ввести плату, если не удастся заключить мирное соглашение с Ираном.
США могут ввести платный проход «за услуги, оказанные в качестве “ангела-хранителя” странам Ближнего Востока в целях возмещения прошлых, настоящих и будущих расходов», написал господин Трамп в Truth Social.
Свободное судоходство через Ормузский пролив — один из пунктов меморандума, подписанного США и Ираном 18 июня. После заключения соглашения США объявили о прекращении морской блокады Ирана, а Иран заявил об открытии морского коридора. Однако 20 июня власти Ирана снова объявили о запрете на проход судов из-за ударов Израиля по Ливану. В Центральном командовании армии США (CENTCOM) в свою очередь заявили, что движение судов продолжается в обычном режиме.