Трамп допустил введение США платы за проход через Ормузский пролив

Свободное судоходство через Ормузский пролив — один из пунктов меморандума, подписанного США и Ираном 18 июня. После заключения соглашения США объявили о прекращении морской блокады Ирана, а Иран заявил об открытии морского коридора. Однако 20 июня власти Ирана снова объявили о запрете на проход судов из-за ударов Израиля по Ливану. В Центральном командовании армии США (CENTCOM) в свою очередь заявили, что движение судов продолжается в обычном режиме.