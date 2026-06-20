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Трамп допустил, что США будут взимать плату за проход судов через Ормузский пролив

Это может произойти, если Вашингтон и Тегеран не достигнут окончательных договоренностей, заявил американский президент.

ВАШИНГТОН, 20 июня. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп заявил, что США могут начать взимать плату за проход судов через Ормузский пролив, если Вашингтон и Тегеран не достигнут окончательных договоренностей.

Как написал американский лидер в Truth Social, «в течение 60-дневного срока прекращения огня в Ормузском проливе не будут взимать оплату за проход, ее не будут взимать и после этих 60 дней, если только этого не будут делать США». Он уточнил, что это возможно, «если сделка не будет заключена» между Соединенными Штатами и Ираном.

По словам Трампа, американская сторона может пойти на такой шаг, чтобы получить возмещение «за услуги, оказанные странам Ближнего Востока» применительно к сфере безопасности, а также «за издержки в прошлом, настоящем и будущем».

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