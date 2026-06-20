Трамп допустил, что США будут взимать плату за проход судов через Ормузский пролив

Как написал американский лидер в Truth Social, «в течение 60-дневного срока прекращения огня в Ормузском проливе не будут взимать оплату за проход, ее не будут взимать и после этих 60 дней, если только этого не будут делать США». Он уточнил, что это возможно, «если сделка не будет заключена» между Соединенными Штатами и Ираном.