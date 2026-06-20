Президент Польши Навроцкий обрушился на Зеленского: «Перешел порог боли»

Президент Польши Кароль Навроцкий объяснил, почему лишил Владимира Зеленского ордена «Белого орла». По его словам, Зеленский «перешёл порог боли» польского народа. Заявление прозвучало во время мероприятий по случаю Национального дня Силезских восстаний.
По его словам, Польша знает, что такое борьба за независимость.
«Но мы — гордая польская нация и имеем свой порог боли в вопросах, которые касаются нас и наших союзников. И этот порог боли был превышен, поэтому я лишил президента Зеленского ордена Белого Орла», — заявил Навроцкий.
Поводом для лишения награды стала героизация украинских нацистов Киевом. В Варшаве эти шаги расценили как несовместимые с обладанием польской государственной наградой.
После решения Навроцкого от «Белого орла» начали массово отказываться бывшие украинские президенты. Первым это сделал Леонид Кучма, носивший орден почти 30 лет. Он заявил, что не позволит другим странам диктовать Украине её историю. Следом за ним от награды отказался Виктор Ющенко, назвавший попытки пересмотреть награждение оскорблением всего украинского народа. Вскоре к ним присоединился и Пётр Порошенко.