Президент Польши Навроцкий обрушился на Зеленского: «Перешел порог боли»

После решения Навроцкого от «Белого орла» начали массово отказываться бывшие украинские президенты. Первым это сделал Леонид Кучма, носивший орден почти 30 лет. Он заявил, что не позволит другим странам диктовать Украине её историю. Следом за ним от награды отказался Виктор Ющенко, назвавший попытки пересмотреть награждение оскорблением всего украинского народа. Вскоре к ним присоединился и Пётр Порошенко.