Третий президент Украины сам отказался от польского ордена Белого орла

Ранее Life.ru писал, что Владимир Зеленский заявил о возвращении ордена Белого орла, которого его лишил лидер Польши Кароль Навроцкий. Вслед за ним бывший президент Украины Леонид Кучма вернул орден. Затем Виктор Ющенко отказался от этой награды, заявив, что орден был знаком уважения не к конкретному человеку, а к украинскому народу. Таким образом, из пяти экс-президентов Украины трое уже демонстративно отказались от польских наград.