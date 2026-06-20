Третий президент Украины сам отказался от польского ордена Белого орла

В своём заявлении Порошенко* отметил, что две недели назад обещал коллегам по Верховной раде сделать этот шаг, если не удастся убедить польского президента Кароля Навроцкого пересмотреть решение.
«Две недели назад я обещал коллегам на согласительном совете сделать этот шаг, если нам не удастся убедить президента Навроцкого не делать неверное решение. К сожалению, не удалось», — написал Порошенко.
Экс-президент выразил уверенность, что награду, как и в случае с Владимиром Зеленским, он получил не как глава государства, а как представитель украинского народа. При этом Порошенко* подчеркнул неизменность своей позиции по поводу ценности украинско-польского партнёрства и поблагодарил Варшаву за поддержку Киева.
Ранее Life.ru писал, что Владимир Зеленский заявил о возвращении ордена Белого орла, которого его лишил лидер Польши Кароль Навроцкий. Вслед за ним бывший президент Украины Леонид Кучма вернул орден. Затем Виктор Ющенко отказался от этой награды, заявив, что орден был знаком уважения не к конкретному человеку, а к украинскому народу. Таким образом, из пяти экс-президентов Украины трое уже демонстративно отказались от польских наград.
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*Включён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.