Пушков: на Западе простят Киеву героизацию украинских нацистов

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Председатель комиссии СФ по информполитике Алексей Пушков считает, что на Западе закроют глаза на героизацию нацистов киевским режимом.
«Между Украиной и Польшей началась “война орденов”… При этом Варшава старательно обходит ключевую тему: как можно поддерживать страну, которая героизирует банды украинских нацистов и их вожаков, занимавшихся геноцидом поляков? В Киеве же и не думают отказываться от своих кровавых кумиров. Варшава Киеву не указ. А символические жесты Навроцкого киевский режим, похоже, не особо впечатляют. Украина привыкла, что на Западе ей все прощают. Простят и это», — написал он в своем Telegram-канале.
20 июня Зеленский сообщил, что возвращает орден президенту Польши Каролю Навроцкому. Навроцкий заявил, что решил лишить Зеленского ордена Белого орла в связи с решением последнего присудить имя «героев УПА» (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в РФ) одному из подразделений ВСУ. Членов УПА в Польше считают преступниками, ответственными за убийства в 1943 году на Волыни свыше 100 тыс. польских граждан. Зеленского наградил орденом предыдущий президент Польши Анджей Дуда (2015−2025).
Ряд украинских чиновников также принял решение отказаться от государственных наград Польши. Так, посол Украины в Польше Василий Боднар отказался от Кавалерского креста, глава офиса Зеленского Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) отказался от Золотого офицерского креста, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что вернет полученный от властей Польши Командорский крест, замруководителя офиса Зеленского Игорь Жовква также решил вернуть Польше Кавалерский крест Ордена Заслуг.