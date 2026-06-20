«Между Украиной и Польшей началась “война орденов”… При этом Варшава старательно обходит ключевую тему: как можно поддерживать страну, которая героизирует банды украинских нацистов и их вожаков, занимавшихся геноцидом поляков? В Киеве же и не думают отказываться от своих кровавых кумиров. Варшава Киеву не указ. А символические жесты Навроцкого киевский режим, похоже, не особо впечатляют. Украина привыкла, что на Западе ей все прощают. Простят и это», — написал он в своем Telegram-канале.