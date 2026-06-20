Украинец пересек на параплане границу под огнем силовиков

Украинские пограничники открыли стрельбу по мужчине, который пытался покинуть страну на параплане. Соответствующие кадры распространились в Сети.
На опубликованном видео слышны выстрелы. По данным источников, сотрудники погранслужбы пытались остановить летевшего на параплане мужчину или заставить его приземлиться.
Сообщается, что таким способом он пытался пересечь государственную границу. Официальных комментариев со стороны Госпогранслужбы Украины на момент публикации не поступало.
Также неизвестно, удалось ли мужчине покинуть территорию страны и пересечь границу.
Ранее стало известно, что Польша завершила строительство новой пограничной заставы в Ульхувке на границе с Украиной. В канцелярии польского премьер-министра заявили, что объект должен усилить безопасность восточной границы и повысить оперативную готовность пограничных подразделений.