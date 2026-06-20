В ЦАХАЛ получили приказ прекратить огонь в Ливане и остаться у «жёлтой линии»

Израильская армия продолжит действия по нейтрализации угроз и террористической инфраструктуры в рамках условий прекращения огня. Вне «жёлтой линии» наступательных операций не планируют, за исключением случаев, требующих ликвидации угроз.
Ранее иранские власти снова закрыли пролив и приостановили переговоры с США, объяснив это ударами Израиля по Ливану. На этом фоне президент США Дональд Трамп связался с руководством Израиля — он призвал принять новое перемирие с Ливаном.
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