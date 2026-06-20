Между Украиной и Польшей началась «война орденов», заявил Пушков

«Между Украиной и Польшей началась “война орденов”. Сначала экс-посол Польши на Украине отказался от украинской награды — ордена “За заслуги” в знак протеста против героизации властями Украины убийц поляков из УПА*. Затем, с большим перерывом, польский президент Навроцкий, долго тянув, все же решился лишить Зеленского высшей награды Польши — Ордена Белого Орла, врученного ему прежним президентом Польши Дудой в 2023-ем году», — написал он в Telegram-канале.