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Между Украиной и Польшей началась «война орденов», заявил Пушков

Пушков заявил, что между Украиной и Польшей началась война орденов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Член комитета Совфеда по конституционному законодательству Алексей Пушков считает, что между Украиной и Польшей началась «война орденов».

«Между Украиной и Польшей началась “война орденов”. Сначала экс-посол Польши на Украине отказался от украинской награды — ордена “За заслуги” в знак протеста против героизации властями Украины убийц поляков из УПА*. Затем, с большим перерывом, польский президент Навроцкий, долго тянув, все же решился лишить Зеленского высшей награды Польши — Ордена Белого Орла, врученного ему прежним президентом Польши Дудой в 2023-ем году», — написал он в Telegram-канале.

Сенатор напомнил, что тогда уже в Киеве руководитель офиса Зеленского Буданов и глава МИД Украины Сибига заявили об отказе от польского Ордена заслуг перед Речью Посполитой. Он добавил, что позднее аналогичное решение принял и Леонид Кучма. По словам сенатора, Кучма посчитал невозможным принять польский Белый орел, чтобы «не предать память героев Украины».

«При этом Варшава старательно обходит ключевую тему: как можно поддерживать страну, которая героизирует банды украинских нацистов и их вожаков, занимавшихся геноцидом 100 тысяч поляков?» — добавил сенатор.

* Экстремистская организация, запрещенная в России.