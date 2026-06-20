Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МВД Сербии заявило о 7,8 тысячи участников протеста в Нови-Саде

МВД Сербии: в несогласованном протесте в Нови-Саде участвовали 7,8 тыс человек.

Источник: © РИА Новости

НОВИ-САД (Сербия), 20 июн — РИА Новости. Участие в несогласованном протесте студентов и сторонников оппозиции в сербском городе Нови-Сад приняли 7,8 тысячи человек, сообщила пресс-служба МВД Сербии.

Президент Сербии Александр Вучич заявил ранее в субботу, что студенты и сторонники оппозиции Сербии на протесте во втором по величине городе страны — Нови-Сад — собрали к 17.30 (18.30 мск) 3,3 тысячи человек.

«МВД оповещает общественность, что сегодня на круговой развязке в Нови-Саде состоялось несогласованное собрание, которое завершилось в 19.05 (20.05 мск). По оценкам полиции, в несогласованном собрании участвовало максимум 7,8 тысячи человек», — говорится в сообщении.

Учащиеся вузов города созвали единомышленников в субботу на круговой развязке перед студенческим городком. Они выставили информационные стенды со своими требованиями и предложениями к ожидаемым осенью досрочным парламентским выборам.

Как передавал корреспондент РИА Новости, протестное собрание в Нови-Саде завершилось около 19.00 (20.00 мск), после чего участники стали расходиться.

Это первая массовая акция студентов и сторонников оппозиции в Нови-Саде в 2026 году. Собрание оппонентов президента Александра Вучича и правящей Сербской прогрессивной партии проходит на фоне заявленных им планов уйти в отставку для проведения досрочных выборов в период от конца сентября до начала ноября 2026 года.

Студенты и сторонники оппозиции более полутора лет проводят в Сербии массовые протесты, требуя отставки властей, досрочных выборов и наказания причастных к коррупции. На последнем протесте в Белграде в ночь с 23 на 24 мая демонстранты вступили в столкновения с полицией, пострадали 17 полицейских, были задержаны 47 человек.

Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения 1 ноября 2024 года навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад. Наиболее крупные акции и столкновения протестующих с полицией произошли 15 марта и 28 июня. Обстановка в городах Сербии обострялась также в середине августа 2025 года.

Узнать больше по теме
Сербия: страна на Балканах с особым политическим курсом
Сербия — государство в Юго-Восточной Европе, расположенное в центре Балканского полуострова. Страна известна своей сложной историей, культурным наследием и особым внешнеполитическим курсом. В этом материале разберем, где находится Сербия, чем она известна, как устроена ее экономика и какую роль это государство играет сегодня.
Читать дальше