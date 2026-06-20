МВД Сербии заявило о 7,8 тысячи участников протеста в Нови-Саде

Это первая массовая акция студентов и сторонников оппозиции в Нови-Саде в 2026 году. Собрание оппонентов президента Александра Вучича и правящей Сербской прогрессивной партии проходит на фоне заявленных им планов уйти в отставку для проведения досрочных выборов в период от конца сентября до начала ноября 2026 года.