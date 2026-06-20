Три бывших президента Украины отказались от ордена Белого орла

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Три экс-президента Украины — Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко*- заявили, что отказываются от польского ордена Белого орла после того, как Польша лишила аналогичной награды Владимира Зеленского из-за героизации им сотрудничавших с нацистской Германией членов УПА**.
«Я принял решение отказаться от этого ордена (Белого орла — ред.), которым имел честь быть награжденным в 1997 году», — говорится в обращении Кучмы (возглавлял Украину в 1994—2005 годах), которое опубликовала в социальной сети Facebook*** пресс-секретарь экс-президента Дарка Олифер.
В свою очередь, пресс-секретарь Ющенко (президент Украины в 2005—2010 годах) Ирина Ванникова в той же соцсети написала, что он также «принял решение отказаться от польского ордена Белого орла».
«Я принял решение отказаться от ордена Белого орла», — написал вслед за ними также в Facebook** Порошенко* (занимал пост президента Украины после госпереворота в 2014 году и до 2019 года).
Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что в ответ на лишение Зеленского польской награды намерен вернуть полякам врученный ему Командорский крест со звездой ордена «За заслуги перед Польшей».
Вслед за Сибигой глава офиса Зеленского Кирилл Буданов**** сообщил, что отказался от Золотого офицерского креста ордена «За заслуги перед Польшей». Затем украинский посол в Варшаве Василий Боднар сообщил, что отказывается от ордена «За заслуги перед Польшей», заявив о якобы несправедливости решения польских властей в отношении Зеленского. Также Кавалерский крест ордена «За заслуги Республики Польша» намерен вернуть заместитель руководителя офиса Зеленского Игорь Жовква.
В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН**-УПА** Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование «Имени героев УПА**» отдельному центру специальных операций «Север» сил специальных операций ВСУ.
В пятницу польский президент Кароль Навроцкий сообщил, что за героизацию членов УПА** лишил Зеленского ордена Белого орла, которым тот был награжден в 2023 году предыдущим главой Польши Анджеем Дудой.
Боевое крыло ОУН** — «Украинская повстанческая армия» (УПА**) — воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. На счету ОУН**-УПА** множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения в Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами.
Вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к главарям украинских националистов времен ОУН**-УПА** остается одним из самых сложных в польско-украинских отношениях. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943—1945 годах. Согласно позиции польской стороны, массовые убийства совершались в 1939—1945 годах сторонниками ОУН**-УПА** против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.
* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
** Запрещенные в России террористические организации.
*** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
**** Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.