Три бывших президента Украины отказались от ордена Белого орла

Вслед за Сибигой глава офиса Зеленского Кирилл Буданов**** сообщил, что отказался от Золотого офицерского креста ордена «За заслуги перед Польшей». Затем украинский посол в Варшаве Василий Боднар сообщил, что отказывается от ордена «За заслуги перед Польшей», заявив о якобы несправедливости решения польских властей в отношении Зеленского. Также Кавалерский крест ордена «За заслуги Республики Польша» намерен вернуть заместитель руководителя офиса Зеленского Игорь Жовква.