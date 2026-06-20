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Польская таможня блокирует машины «Укрпочты», заявили в Киеве

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Польская таможня уже два месяца блокирует машины украинской компании, поэтому автомобили вынуждены объезжать Польшу через Венгрию и Словакию, сообщил гендиректор «Укрпочты» Игорь Смелянский.

Источник: © РИА Новости

«Последние два месяца автомобили “Укрпочты” блокируются польской таможней, и мы вынуждены объезжать Польшу через Венгрию и Словакию и, по сути, перенаправили все свои транзитные потоки в обход Польши», — написал Смелянский в социальной сети Facebook*.

Отношения между Польшей и Украиной обострились после того, как в конце мая Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН-УПА (запрещенные в РФ экстремистские организации) Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование «Имени героев УПА» отдельному центру специальных операций «Север» сил специальных операций ВСУ.

В пятницу польский президент Кароль Навроцкий сообщил, что за героизацию членов УПА лишил Зеленского ордена Белого Орла, которым тот был награжден в 2023 году предыдущим главой Польши Анджеем Дудой.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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