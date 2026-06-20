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Дмитриев: Зеленский предпочитает миротворчеству постоянную эскалацию

Кирилл Дмитриев прокомментировал возвращение Владимиром Зеленским ордена Белого Орла президенту Польши Каролю Навроцкому.

Источник: Аргументы и факты

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что Владимир Зеленский предпочитает миротворчеству постоянную эскалацию.

«Зеленский предпочитает миротворчеству постоянную эскалацию. Этот эскалационный подход неверен и ставит мир под угрозу», — написал Кирилл Дмитриев в соцсети.

Так он прокомментировал возвращение Владимиром Зеленским ордена Белого Орла президенту Польши Каролю Навроцкому. Польский лидер лишил главу киевского режима награды на фоне присвоения одному из формирований ВСУ наименования в честь «героев УПА»*.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленскй вернул Каролю Навроцкому орден Белого Орла по почте.

* Украинская повстанческая армия (УПА) внесена в России в список запрещенных террористических и экстремистских организаций.

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