Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что Владимир Зеленский предпочитает миротворчеству постоянную эскалацию.
«Зеленский предпочитает миротворчеству постоянную эскалацию. Этот эскалационный подход неверен и ставит мир под угрозу», — написал Кирилл Дмитриев в соцсети.
Так он прокомментировал возвращение Владимиром Зеленским ордена Белого Орла президенту Польши Каролю Навроцкому. Польский лидер лишил главу киевского режима награды на фоне присвоения одному из формирований ВСУ наименования в честь «героев УПА»*.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленскй вернул Каролю Навроцкому орден Белого Орла по почте.
* Украинская повстанческая армия (УПА) внесена в России в список запрещенных террористических и экстремистских организаций.