Премьер Пакистана вылетел в Швейцарию на переговоры США и Ирана

В субботу пакистанский дипломатический источник сообщил РИА Новости, что Шариф примет участие в переговорах между США и Ираном в Швейцарии, которые пройдут 21 июня.
«Премьер-министр вместе с высокопоставленной делегацией отправился из Исламабада в Швейцарию», — говорится в публикации офиса в соцсети X.
Министерство иностранных дел Пакистана ранее заявило, что 21 июня между США и Ираном в швейцарском Бюргенштоке пройдут технические переговоры.
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