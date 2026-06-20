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Премьер Пакистана вылетел в Швейцарию на переговоры США и Ирана

Премьер Пакистана Шариф вылетел в Швейцарию для участия в переговорах США и ИРИ.

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф в сопровождении высокопоставленной делегации вылетел из Исламабада для участия в переговорах между США и Ираном, которые должны состояться в воскресенье в Швейцарии, сообщил офис премьера.

В субботу пакистанский дипломатический источник сообщил РИА Новости, что Шариф примет участие в переговорах между США и Ираном в Швейцарии, которые пройдут 21 июня.

«Премьер-министр вместе с высокопоставленной делегацией отправился из Исламабада в Швейцарию», — говорится в публикации офиса в соцсети X.

Министерство иностранных дел Пакистана ранее заявило, что 21 июня между США и Ираном в швейцарском Бюргенштоке пройдут технические переговоры.

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