Премьер Пакистана вылетел в Швейцарию на переговоры США и Ирана

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф в сопровождении высокопоставленной делегации вылетел из Исламабада для участия в переговорах между США и Ираном, которые должны состояться в воскресенье в Швейцарии, сообщил офис премьера.