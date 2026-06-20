Жену премьера Испании отправили под суд и запретили покидать страну

Судья Хуан Карлос Пейнадо направил супругу премьер-министра Испании Педро Санчеса Бегонью Гомес под суд присяжных и запретил ей покидать территорию страны. Об этом сообщило агентство EFE.
По данным агентства, в качестве обеспечительных мер у Гомес изъяли паспорт и обязали ее дважды в месяц являться в суд.
Дело будет рассмотрено судом присяжных по обвинениям в торговле влиянием, коррупции в частном секторе, незаконном присвоении средств и растрате государственных денег. Вместе с супругой главы правительства под суд направлены ее советница Кристина Альварес и предприниматель Хуан Карлос Баррабес.
Расследование в отношении Гомес началось весной 2024 года после заявления организации «Чистые руки», обвинившей ее в коррупции и использовании связей при распределении государственных контрактов. Сама Гомес отвергает обвинения и считает дело политически мотивированным.
Ранее сообщалось, что обвинение запросило для супруги испанского премьера Бегоньи Гомес 24 года лишения свободы по делу, связанному с коррупционными обвинениями.