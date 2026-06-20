Жену премьера Испании отправили под суд и запретили покидать страну

Дело будет рассмотрено судом присяжных по обвинениям в торговле влиянием, коррупции в частном секторе, незаконном присвоении средств и растрате государственных денег. Вместе с супругой главы правительства под суд направлены ее советница Кристина Альварес и предприниматель Хуан Карлос Баррабес.