Нойер установил рекорд по количеству матчей на чемпионатах мира среди вратарей

Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер стал рекордсменом по количеству проведённых матчей на чемпионатах мира среди вратарей.
Игрок вышел в стартовом составе на игру второго тура группового этапа чемпионата мира — 2026 со сборной Кот-д’Ивуара.
Эта встреча стала для 40-летнего Нойера 21-й на мундиалях. Таким образом, он стал вратарём с наибольшим количеством матчей на чемпионатах мира, опередив француза Уго Льориса, на счету которого 20 игр.
Ранее сообщалось, что сборная Нидерландов вошла в число команд с 100 голами на чемпионатах мира.