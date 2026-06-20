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Нойер установил рекорд по количеству матчей на чемпионатах мира среди вратарей

Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер стал рекордсменом по количеству проведённых матчей на чемпионатах мира среди вратарей.

Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер стал рекордсменом по количеству проведённых матчей на чемпионатах мира среди вратарей.

Игрок вышел в стартовом составе на игру второго тура группового этапа чемпионата мира — 2026 со сборной Кот-д’Ивуара.

Эта встреча стала для 40-летнего Нойера 21-й на мундиалях. Таким образом, он стал вратарём с наибольшим количеством матчей на чемпионатах мира, опередив француза Уго Льориса, на счету которого 20 игр.

Ранее сообщалось, что сборная Нидерландов вошла в число команд с 100 голами на чемпионатах мира.