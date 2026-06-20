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The Guardian: глава Минфина США Бессент называл Зеленского «мелким ублюдком»

Глава Минфина США Скотт Бессент называл Владимира Зеленского «мелким ублюдком», «мистером Бином под крэком» и «ребёнком с отклонениями».

Глава Минфина США Скотт Бессент называл Владимира Зеленского «мелким ублюдком», «мистером Бином под крэком» и «ребёнком с отклонениями».

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на книгу о втором сроке американского президента Дональда Трампа, написанную репортёрами The New York Times.

Бессент также призывал американского президента не принимать главу киевского режима в Овальном кабинете в 2025 году, пока тот не подпишет сделку по полезным ископаемым.

«Имел я дело с этим мелким ублюдком. Скользкий. Для европейцев он как ребёнок с отклонениями. А ведёт себя как мистер Бин под крэком», — цитирует газета министра финансов США.

Отмечается, что тогдашний советник по нацбезопасности Майк Уолтц безуспешно пытался донести до Зеленского, что тот должен прийти в костюме.

Ранее швейцарский новостной портал Schweiz heute сообщил, что Трамп демонстративно проигнорировал Зеленского на саммите G7.

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