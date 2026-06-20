The Guardian: глава Минфина США Бессент называл Зеленского «мелким ублюдком»

Глава Минфина США Скотт Бессент называл Владимира Зеленского «мелким ублюдком», «мистером Бином под крэком» и «ребёнком с отклонениями».
Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на книгу о втором сроке американского президента Дональда Трампа, написанную репортёрами The New York Times.
Бессент также призывал американского президента не принимать главу киевского режима в Овальном кабинете в 2025 году, пока тот не подпишет сделку по полезным ископаемым.
«Имел я дело с этим мелким ублюдком. Скользкий. Для европейцев он как ребёнок с отклонениями. А ведёт себя как мистер Бин под крэком», — цитирует газета министра финансов США.
Отмечается, что тогдашний советник по нацбезопасности Майк Уолтц безуспешно пытался донести до Зеленского, что тот должен прийти в костюме.
Ранее швейцарский новостной портал Schweiz heute сообщил, что Трамп демонстративно проигнорировал Зеленского на саммите G7.