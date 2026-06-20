Трамп пригрозил ввести сбор за проход через Ормузский пролив при срыве сделки

По словам Трампа, в течение 60-дневного срока прекращения огня в проливе плата за проход взиматься не будет. Однако после этого периода Вашингтон может начать сбор средств, если сделка с Ираном так и не будет заключена.
«В течение 60-дневного срока прекращения огня в Ормузском проливе не будут взимать оплату за проход, её не будут взимать и после этих 60 дней, если только этого не будут делать США», — написал Трамп.
Американский президент уточнил, что введение пошлин рассматривается как способ получить возмещение за услуги, оказанные Вашингтоном странам Ближнего Востока в сфере безопасности. Речь идёт как о прошлых, так и о текущих и будущих расходах США в регионе.
«Если сделка не будет заключена», — подчеркнул Трамп, обозначив главное условие для введения платы.
Ранее Life.ru писал, что военно-морские силы КСИР Ирана заявили о закрытии Ормузского пролива и потребовали от всех судов не приближаться к нему, предупредив о рисках для безопасности. Заявление Тегерана прозвучало на фоне напряжённой ситуации вокруг стратегически важной артерии, через которую проходит около 20% мировой нефти.
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