Выстрелили дуплетом: Нидерланды разгромили Швецию на чемпионате мира благодаря дублям Бробби и Гакпо

Нидерланды не оставили шансов Швеции в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу и практически гарантировали себе выход в плей-офф. Судьба противостояния была решена ещё в дебюте, когда Брайан Бробби оформил дубль к 18-й минуте. Сразу после перерыва дважды отличился уже Коди Гакпо, у которого на это ушло даже меньше времени, чем у партнёра. Скандинавы сумели отыграть один мяч усилиями Энтони Эланги, но в концовке точку поставил Крисенсио Саммервилл.
Противостояние Швеции и Нидерландов можно было назвать одним из самых интригующих на групповом этапе чемпионата мира, поскольку сошлись две сильные европейские команды, пусть и переживающие не лучшие времена.
Плюс начали турнир они по-разному. Оранжевые упустили победу над Японией и теперь кровь из носу нуждались в очках. В свою очередь, скандинавы забили пять мячей в ворота Туниса и получили мощный заряд уверенности в себе. Теперь у них была отличная возможность взять верх над нидерландцами впервые с 2011 года, когда они оказались сильнее в рамках отбора на Евро-2012.
Кроме того, Рональд Куман чуть не остался без двух игроков, умудрившихся получить серьёзные травмы в столкновении на тренировке, — Квинтена Тимбера и Френки де Йонга. Стык получился настолько сильным, что первый выбыл из строя с сотрясением мозга. А второй сохранял небольшие шансы на выход на поле. В итоге он всё-таки успел восстановиться и попал в основу. А вот Тимбера не оказалось даже в заявке.
Зато Куман полностью угадал со ставкой на Брайана Бробби. В прошлом матче на острие расположился Дониэлл Мален. Теперь он сместился на правый фланг атаки, а его место занял форвард «Сандерленда». Тот полностью воспользовался шансом и оформил дубль уже в дебюте. В обоих эпизодах футболист здорово открывался в штрафной. Сначала замкнул прострел Коди Гакпо слева, а затем воспользовался передачей Дензела Думфриса справа, по-хоккейному переправив снаряд в сетку стопой. Примечательно, что до того Бробби не блистал в составе сборной и отличился лишь раз.
У «тре крунур» до поры не получалось ничего. Команда сделала явную ставку на оборону. Сзади расположились пятёрка защитников и два опорника. Но быстрый пропущенный мяч отправил шведов в состояние грогги. Правда, ещё при счёте 0:1 Виктор Дьёкереш умчал почти на рандеву с Бартом Вербрюггеном, но не сумел его перехитрить. А Александер Исак, ставший одним из главных героев противостояния с Тунисом, и вовсе растворился на поле.
Пришли в себя шведы лишь после паузы на водопой и вполне могли сократить отставание, если бы не Вербрюгген. Особенно запомнился сейв вратаря после обводящего выстрела Дьёкереша в дальний угол. А в компенсированное время он справился с ударом низом Ясина Аяри под ближнюю штангу. Единственную ошибку вратарь допустил в эпизоде с отменённым голом Густафа Лагербильке. Тогда он неудачно сыграл на выходе, но скандинав забрался в офсайд. Впрочем, и оранжевые создавали подходы. Однажды Гакпо сместился слева в центр и пробил в руки Кристофферу Нордфельдту. А Бробби немного не хватило, чтобы замкнуть прострел Малена и оформить хет-трик.
Складывалось впечатление, что скандинавы вернутся из раздевалки с сумасшедшим настроем. Они действительно попытались навязать оппонентам свою волю. Но те почувствовали это и грамотно вернули мяч под контроль, а на 47-й минуте окатили шведов ушатом холодной воды в виде гола Гакпо. Думфрис отдал вторую результативную передачу, а форвард «Ливерпуля» поразил пустые ворота.
Пока подопечные Грэма Поттера пытались прийти в себя, Гакпо умудрился оформить дубль. Причём на это нападающему потребовалось даже меньше времени, чем Бробби, — всего восемь минут. Коди легко раскачал в штрафной защитника и пробил под опорную ногу Нордфельдту в ближний угол. В общей сложности у него теперь 23 гола в составе национальной команды.
К чести «тре крунур», они рук не опустили. Штаб тут же провёл тройную замену, и это сработало. Быстрый и свежий Энтони Эланга умчал на рандеву с Вербрюггеном и переиграл его. Даже немного обидно, что совершивший семь сейвов вратарь не оформил сухарь. Однако реальных шансов возродить интригу у коллектива не было. А в концовке шведы ещё и пропустили пятый. Крисенсио Саммервилл из полукружия штрафной аккуратно отправил снаряд в угол.
Самое главное, нидерландцы не только одержали победу в ключевом матче на турнире и практически гарантировали себе выход в 1/16 финала, но и порадовали болельщиков ярким футболом. Шведы же усложнили себе жизнь в борьбе за попадание в плей-офф.