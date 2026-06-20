Выстрелили дуплетом: Нидерланды разгромили Швецию на чемпионате мира благодаря дублям Бробби и Гакпо

Пришли в себя шведы лишь после паузы на водопой и вполне могли сократить отставание, если бы не Вербрюгген. Особенно запомнился сейв вратаря после обводящего выстрела Дьёкереша в дальний угол. А в компенсированное время он справился с ударом низом Ясина Аяри под ближнюю штангу. Единственную ошибку вратарь допустил в эпизоде с отменённым голом Густафа Лагербильке. Тогда он неудачно сыграл на выходе, но скандинав забрался в офсайд. Впрочем, и оранжевые создавали подходы. Однажды Гакпо сместился слева в центр и пробил в руки Кристофферу Нордфельдту. А Бробби немного не хватило, чтобы замкнуть прострел Малена и оформить хет-трик.