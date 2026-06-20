В Польше арестовали гражданина Грузии по подозрению в убийстве художника Скрепецкого

Художнику было 44 года. Он прославился картинами-карикатурами, написанными в стиле примитивизма, в которых высмеивал российских политиков. В Польшу он переехал в 2021 году, заявляя, что ему грозит политическое преследование. Заместитель министра-координатора спецслужб генерал Радослав Куява заявлял, что польские органы безопасности предупреждали россиянина об опасности, однако тот отказался от государственной охраны.