Кудрявцева сделала татуировку на интимном месте

Российская гимнастка Яна Кудрявцева рассказала о своих татуировках.
«У меня шесть татуировок. Есть татуировка “Ева — Зоя” зеркально, поэтому они друг на друга не похожи, из-за моей татуировки. Розочка — это ошибка молодости. Только одно тату сделано до завершения карьеры. Оно у меня в трусах», — сказала гимнастка на YouTube-канале «Элемент Батыршиной».
Напомним, что Кудрявцева — призёр Олимпиады 2016 года, тринадцатикратная чемпионка мира, пятикратная чемпионка Европы. В 2017-м она объявила о завершении карьеры.
В настоящий момент 28-летняя Яна замужем за хоккеистом Дмитрием Кугрышевым. Пара воспитывает двух дочек.
Ранее Кудрявцева ответила на вопрос, не испытывала ли она мандраж перед Ириной Винер.