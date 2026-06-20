Поиск Яндекса
Ричмонд
+30°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кудрявцева сделала татуировку на интимном месте

Российская гимнастка Яна Кудрявцева рассказала о своих татуировках.

Российская гимнастка Яна Кудрявцева рассказала о своих татуировках.

«У меня шесть татуировок. Есть татуировка “Ева — Зоя” зеркально, поэтому они друг на друга не похожи, из-за моей татуировки. Розочка — это ошибка молодости. Только одно тату сделано до завершения карьеры. Оно у меня в трусах», — сказала гимнастка на YouTube-канале «Элемент Батыршиной».

Напомним, что Кудрявцева — призёр Олимпиады 2016 года, тринадцатикратная чемпионка мира, пятикратная чемпионка Европы. В 2017-м она объявила о завершении карьеры.

В настоящий момент 28-летняя Яна замужем за хоккеистом Дмитрием Кугрышевым. Пара воспитывает двух дочек.

Ранее Кудрявцева ответила на вопрос, не испытывала ли она мандраж перед Ириной Винер.