Кудрявцева сделала татуировку на интимном месте

«У меня шесть татуировок. Есть татуировка “Ева — Зоя” зеркально, поэтому они друг на друга не похожи, из-за моей татуировки. Розочка — это ошибка молодости. Только одно тату сделано до завершения карьеры. Оно у меня в трусах», — сказала гимнастка на YouTube-канале «Элемент Батыршиной».