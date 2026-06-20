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Figaro: в ЕС не могут договориться о начале диалога с Россией

Страны — участницы Европейского союза не могут определиться, нужно ли им идти на диалог с Россией по урегулированию украинского конфликта.

Страны — участницы Европейского союза не могут определиться, нужно ли им идти на диалог с Россией по урегулированию украинского конфликта.

Об этом пишет французское издание Le Figaro. Отмечается, что единство в ЕС дало трещину после того, как лидеры европейских стран начали спорить о необходимости начать диалог с главой российского государства Владимиром Путиным.

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен обратилась к ЕС с призывом рассмотреть вопрос о мандате на переговоры с Россией.

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